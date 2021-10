Das tolle herbstliche Wochenende animierte viele Menschen nochmal einen schönen Spaziergang zu unternehmen, so auch mich.

Das Auto parkte ich auf Kupferdreher Seite am Baldeneysee.

Ich nahm meine Kamera, die nicht fehlen durfte und es ging über die alte Eisenbahnbrücke zum Heisinger Ufer, vorbei am Vogelschutzgebiet "Heisinger Bogen".

Dort ist es sehr ruhig geworden, da die Brutzeit und die Aufzucht der Jungvögel von Graureihern und Kormoranen, die dort jedes Jahr im Frühjahr in Scharen in hohen Bäumen brüten, vorbei ist.

Hier und da zeigt die Natur bereits eine leichte Herbstfärbung, aber es wird noch etwas dauern, bis die volle Herbstfärbung beginnt.

Ein Stückweit lief ich noch am See weiter, wobei ich diese Fotos machte, dann ging es über die alte Eisenbahnbrücke zurück.