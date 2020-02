"Stars im Turm" lautet das Motto einer neuen Reihe im Kiosk im Funke-Turm am Jakob-Funke-Platz. Den Auftakt macht am Freitag, 28. Februar, von 12 bis 12.45 Uhr "Hundeprofi" Martin Rütter, der im Rahmen eines Kurztalks die Fragen von Lokalkompass-Nutzern beantworten wird. Wer Interesse hat, kann dazustoßen - aber bitte ohne Hund!

Rütter kommt im Rahmen seiner Europa-Tournee, das Tourfinale ist am 28. März traditionell in der Oberhausener König-Pilsener-Arena. Als „Anwalt der Hunde“ hält der gebürtige Duisburger in seinem Live-Programm „Freispruch!“ ein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Hasso und Herrchen - im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Menschen. Martin Rütter räumt mit dem Mythos des notorischen Problemvierbeiners auf. Er holt sie runter von der knochenharten Anklagebank: die Ausgestoßenen, die Ausgesetzten und die Ausgebüxten. Denn was wir alle längst wissen, aber kaum zu denken wagen, bringt der "Hundeprofi" auf den Punkt: Schuld ist nie der Hund.

Aber wer eigentlich dann? Und warum? Martin Rütter klärt auf. Er lotst seine Besucher zielsicher durch den skurrilen Beziehungsdschungel von Mensch und Hund. Er zückt den Spiegel der wirklichen Wahrheit. Denn Rütter weiß genau: Der tierisch-menschliche Alltag hat seine eigenen Gesetze. Und jeder Problemfall seine eigene Geschichte. Auch wenn der Postbote zum Jagdobjekt umfunktioniert wird, auch wenn Bello am Essenstisch zum König der Bettler mutiert, und wenn sich der ach so freundliche Schwanzwedler plötzlich doch als rasender Rüpel entpuppt, dann plädiert der Verteidiger aller Vierbeiner ganz klar auf „Freispruch!“. Schließlich wird er erzählen, wer’s wirklich verbockt hat.

Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unseren Leserläden.