Mit der aktuellen Coronaschutzverodrnung stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen klar, dass Schülerinnen und Schüler in den anstehenden Herbstferien nicht automatisch als getestete Personen gelten, da die Schultestungen in dieser Zeit nicht stattfinden.



Wo nur Personen nach der 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – zugelassen sind, müssen auch Schülerinnen und Schüler das Ergebnis eines höchstens 48 Stunden alten Schnelltests vorlegen. Somit ist für die Teilnahme an Herbstferien-Angeboten, die in Innenräumen stattfinden, wie z.B. die Schwimmcamps in den Hallenbädern, ein höchstens 48 Stunden zurückliegender Test erforderlich. Nach einem Bund-Länder-Beschluss haben Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr Anspruch auf kostenlose Testungen in allen anerkannten Testzentren.

Testzentren vor dem Besuch kontaktieren



Empfohlen wird, die jeweiligen Testzentren vor dem Besuch zu kontaktieren. Weiterhin gilt bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Sportangeboten für Kinder und Jugendliche, dass gemeinsam beaufsichtige Selbsttests durchgeführt werden können. Auch hier ist ratsam, die Bedingungen der jeweiligen Ferienangebote im Vorfeld zu prüfen.