Im Frühjahr des vergangenen Jahres nahm sich die Stadt Essen mehreren Wünschen und Vorschlägen Jugendlicher an, die ihre Freizeit auf der städtischen Dirtbahn verbringen.

„Wir bringen Schaufeln mit, um die Bahn in Schuss zu halten. Und es wäre super, wenn wir eine Bank und einen Papierkorb hätten. Ein Container mit ein paar Werkzeugen und Geräten zum Bearbeiten und Reparieren der Bahn wären toll. Und wir würden es selbst managen“, so die Bahn-Biker überzeugend.

Dank des Engagements einiger Bürger und Mitarbeiter der Stadt, konnte noch vor Weihnachten davon berichtet werden, wie die Bahn an der Charlottenstraße in Überruhr-Holthausen freigeschnitten wurde und nun wieder von allen Seiten befahrbar sei.

Auch eine neue Beschilderung wurde angebracht, die darauf verweist, dass es sich um eine öffentliche städtische Anlage handelt.

Auch Fabian Schrumpf, örtlicher CDU-Landtagsabgeordneter und Fraktionsführer im Rat der Stadt Essen, zeigt sich begeistert von diesem Engagement in seiner Stadt: „Es ist immer schön zu sehen, wenn alle ehrenamtlichen und städtischen Stellen so gut zusammenarbeiten und am Ende ein Mehrwert geschaffen wird. Mein Dank gilt allen, die sich beteiligt haben. Eltern, Ehrenamtlichen, Politikern und städtischen Mitarbeitern, besonders jedoch den engagierten Jugendlichen, die sich gekümmert haben und ihr Anliegen an uns herangetragen haben.“