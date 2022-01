Die Essener Seniorengemeinschaft für Sport und Freizeit sucht dringend einen Übungsleiter für zwei Stunden Wassergymnastik, mittwochs 9.30 bis 11 Uhr in Essen-Werden. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle der Essener Seniorengemeinschaft für Sport und Freizeit, Haus des Sports, Planckstr. 42, 45147 Essen-Holsterhausen, oder unterTel. 2480333 und per E-Mail an info@esg-online.org melden.