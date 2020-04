Kommt gut durch die Zeit!

Dieses Jahr wird die Osterzeit fraglos anders für uns Alle. Und so hat sich das Team um Charlotta Jakobs (Sozialarbeiterin beim ISSAB) Gedanken gemacht. Sie verbanden eine kleine süße Aufmerksamkeit in Form eines Schoko-Osterhasen mit einem kleinen Informationsblatt. Und diese Grüße wurden heute in die Briefkästen im Nordviertel und darüber hinaus verteilt. Frohe Ostergrüße in Kombination mit Hinweisen zum Familienberatungstelefon (0201-8851033) und dem Online-Angebot ESSENVIRAL mit Informationen rund um das Corona-Virus

Aktiv mit dabei ist Hanna Wessel. Die Sozialarbeiterin vom ASB Ruhr e.V. begleitet und organisiert dabei Aktionen und Trainings sowie niederschwellige Kursangebote zu verschiedenen Themen, wie auch das Projekt Tiegelino. Zu finden ist der kunterbunte Bauwagen an der Peterstraße mitten im Nordviertel! Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Ebenso dabei ist Sabrina Schrang, die Quartiershausmeisterin. Sie kümmert sich um Altenessen-Süd und das Nordviertel – und um die Menschen im Quartier. Sabrina Schrang, die seit fünf Jahren im Nordviertel wohnt und ebenfalls seit 2015 dabei ist, wird als Kümmererin längst akzeptiert. Und auch Marcus Franken von WasteWalk hat gerne bei der Verteilaktion mitgeholfen.

Sicherlich wurde Ihnen mit dieser süßen Aufmerksamkeit ein kleiner Moment der Freude zuteil. Halten Sie diesen Moment fest und teilen Sie die Freude mit Ihren Liebsten und Mitmenschen.



Kommen Sie gut durch diese Zeit!