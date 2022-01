LOTTO 6aus49 bringt Millionengewinn: Ein Spielteilnehmer aus NRW wurde am vergangenen Samstag, 22. Januar, zum dreifachen Millionär. Er traf als einziger die Gewinnklasse 1.

Die jüngste LOTTO-6aus49-Ziehung vom 22. Januar setzt Emotionen frei: Für einen Spielteilnehmer aus NRW war das Wochenende von besonderem Glück bestimmt. Mit seinem Tipp für LOTTO 6aus49 traf er den obersten Gewinnrang. Die Zahlen 5, 7, 9, 13, 46, 49 und die Superzahl 5 bringen ihm einen Gewinn von 3.812.773,70 Euro. Der LOTTO-Tipper war bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der die Gewinnklasse 1 traf.

Vier Reihen

Der anonyme Glückspilz aus NRW hatte seinen Spielauftrag im Kreis Wesel abgegeben. Seine Kreuzchen hatte der frisch gebackene Millionär selbst auf dem Tippschein angekreuzt. Nur vier ausgefüllte LOTTO-6aus49-Reihen haben dabei ausgereicht: Gleich in der ersten Reihe hatte er die richtigen Zahlen getippt.