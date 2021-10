Gelsenkirchen. Aus noch ungeklärter Ursache hat sich am Dienstagmorgen, 05. Oktober 2021, ein Auto auf der Harthorststraße im Stadtteil Horst überschlagen.

Gegen 06:40 Uhr hatten Zeugen die Beamten alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Horst lag der weiße BMW auf dem Dach, die Fahrerin selbst stand mit Zeugen und Ersthelfern daneben.

Die 30-jährige Essenerin wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und zur Vorsorge in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Harthorststraße komplett gesperrt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.