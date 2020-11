Bei einer Auseinandersetzung am späten Dienstagabend, 03. November,2020 wurde ein Mann an der Schmalhorststraße in Gelsenkirchen - Horst schwer verletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet der Schwerverletzte dort kurz vor Mitternacht mit einem anderen Mann in Streit.

Im weiteren Verlauf schlug und trat der Täter mehrfach auf sein Opfer ein. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Angreifer in Tatortnähe vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Identität beider Beteiligter ist noch nicht abschließend geklärt. Auch die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.

Der Festgenommene wurde heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt.