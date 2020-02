Bei einem Versuch ein Feuer im eigenen Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Liboriusstraße im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke verletzte sich ein 76-jähriger Mann gegen 14:00 Uhr am Donnerstagnachmittag. 30. Januar. 2020.

Zuvor hatte der Rentner dort handwerkliche Arbeiten durchgeführt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen mit einer Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus.