Buer. Kurz vor 7:00 Uhr rückte am heutigen Freitag. 29. Januar. 2021 die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Gelsenkirchener Stadtteil Buer aus.

Eine Frau zog sich dabei leichte Verbrennungen und eine Rauchvergiftung zu und musste in ein Gelsenkirchener Krankenhaus eingeliefert werden.

Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, brannten Teile einer Küche im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Die Mieterin wurde zu diesem Zeitpunkt noch in der Brandwohnung vermisst.

Zwei Atemschutztrupps drangen in das Gebäude vor und leiteten die Menschenrettung ein.

Schnell konnte die Frau gefunden und ins Freie gebracht werden.

Nach der ersten rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort, wurde die Wohnungsmieterin in ein Gelsenkirchener Krankenhaus eingeliefert.

Für die Dauer des Einsatzes räumten die Einsatzkräfte das betroffenen Gebäude.

Die eigentliche Brandbekämpfung war zügig abgeschlossen, sodass um 07:40 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

Diese wird die Ermittlungen zur Brandursache einleiten.