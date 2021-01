Am vergangenen Wochenende wurde bei mehreren Autos in Hassel jeweils ein Reifen zerstochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die weiterhelfen können.

Ein 53-jähriger Gelsenkirchener hatte im Möllmannsweg am Sonntagmorgen, 24. Januar, gegen 9 Uhr zuerst an seinem eigenen Auto den Schaden bemerkt, anschließend fiel ihm auch bei anderen geparkten Wagen zerstochene Reifen auf. Insgesamt zählten die alarmierten Polizeibeamten an sieben PKW jeweils einen zerstörten Reifen.

Zeugen gesucht

Wer hat zwischen dem 23. Januar, 18 Uhr, und dem 24. Januar, 9 Uhr, etwas Verdächtiges im Möllmannsweg gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an Tel. 0209/3658212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209/3658240 (Kriminalwache) richten.