Ergänzend zu unserer Pressemitteilung zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle heute Morgen (Raubüberfall auf Spielhalle in Buer) haben sich durch die Ermittlungen weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen ergeben. In diesem Zusammenhang suchen wir dringend zwei Autofahrer, die heute Morgen um 06:27 Uhr in Höhe der Sankt-Ludgerus-Kirche auf der Horster Straße unterwegs waren und den Gesuchten vielleicht gesehen haben. Der eine fuhr ein rotes, der andere ein blaues Auto. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.