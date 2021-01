Am Dienstag. 12. Januar. 2021, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem medizinischen Notfall in einer Wohnung auf der Markenstraße Im Gelsenkirchener Ortsteil Horst.

Etwa 15 Personen hinderten die eingesetzten Rettungskräfte daran, einen Erkrankten zu behandeln, so dass sie aus Eigensicherungsgründen die Erstversorgung abbrechen und die Polizei rufen mussten.

Die eingesetzten Beamten verwiesen die Beteiligten der Wohnung.

Der 31 Jahre alte erkrankte Mann verstarb jedoch noch in der Wohnung.

Im weiteren Verlauf versuchten etwa 50 bis 60 Personen zu verhindern, dass der Verstorbene von einem Bestatter aus der Wohnung transportiert wird.

Zahlreiche Polizeikräfte sorgten für Ordnung, auch ein Polizeihund kam zum Einsatz.