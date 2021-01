Gelsenkirchen. Auf dem Weg zu einem Einsatz in der Gelsenkirchener Innenstadt ist heute, 27. Januar 2021, um 12:55 Uhr ein Funkstreifenwagen ausgebrannt.

Die beiden Beamtinnen bemerkten den Defekt an dem BMW auf der Straße Am Rundhöfchen rechtzeitig, brachten sich in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr, die den Brand löschte.