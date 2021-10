Ein 73jähriger Mann aus Bottrop befuhr am Freitag, 08.10.2021 gegen 10:15 Uhr mit seinem Opel Corsa im Stadtteil Feldmark die Nienhausenstraße in Fahrtrichtung Essen. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann in Höhe eines Parkplatzes gegenüber der Trabrennbahn die Kontrolle über seinen Pkw.

Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Kraftfahrzeug eines 53jährigen Esseners, der in der Ausfahrt stand und beabsichtigte, mit seinem Toyota Yaris den Parkplatz zu verlassen. Durch die Kollision der beiden Kraftfahrzeuge wurde der wartende Toyota außerdem noch auf einen auf dem Parkplatz geparkten VW Transporter geschoben.

Der 73jährige Unfallverursacher wurde aufgrund seiner, mutmaßlich schon vor dem Unfall bestehenden körperlichen Verfassung, mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Andere am Unfall beteiligte Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.