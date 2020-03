Wilde Olivenbäume wiegen sich im lauen Sommerwind, dezent klirren in der Ferne Weingläser, der köstliche Duft von Tapas liegt in der Luft - diese Atmosphäre wollen die beiden jungen Musiker Lelie Cristea und Ivan Petricevic am Samstag, 4. April, um 19 Uhr mit ihrem mediterranen Programm „Colores del Sur - Farben des Südens“ vermitteln.

Im "stadt.bau.raum", Boniverstraße 30, war Lelie Christea schon häufiger mit ihrer Violine zu Gast. Nun hat sie sich Ivan Petricevic und seine Gitarre dazu eingeladen.

Es ist die besondere musikalische Wärme der Kompositionen, die den roten Faden dieses Konzertprogramms ausmacht. Von Sarasates sehnsuchtsvollen Kompositionen über Piazzollas heißblütige Tangos bis hin zu spritzigen Werken wie Ghismontis Aqua e Vinho finden sich wahre Charakterstücke im Repertoire der beiden Künstler, die mit ihren temperamentvollen Klängen in eine andere Welt entführen wollen.

Lelie und Ivan lernten sich in ihrer Wahlheimat Köln kennen und bemerkten schnell, wie wunderbar sich der Klang der Violine und der Gitarre ergänzen und mehr noch - zusammen konnten sie Klangfarben erzeugen, die in ihrer dynamischen und akzentreichen Weite für beide bisher ungeahnt waren.

Geige und Gitarre, die sich ergänzen

Die beiden Musiker versprechen einen abwechslungsreichen Abend voll malerisch anmutender Musik. Verknüpft wird sie mit unterhaltsamen Anekdoten, anhand derer das talentierte Duo das Publikum durch das Repertoire zu führen weiß.

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Stadt- und Tourist-Info im Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, in der Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4, im stadt.bau.raum an der Boniverstraße und über Eventim.