Gemeinsam gegen die kulturelle Isolation! Der Kulturtransporter des MiR will Abhilfe schaffen. Das neue Angebot des Musiktheater im Revier bringt allen Interessierten die Kultur bis vor die Haustür – oder in den Innenhof, je nach Gegebenheit vor Ort.

Die etwa 20-minütigen Privatvorstellungen sind über die Theaterkasse des MiR kostenlos buchbar und richten sich an Haushalte, Hausgemeinschaften, Nachbarn, Bewohner von Sackgassen oder ganze Straßen-Gemeinschaften.

Sofern der Kulturtransporter parken kann und es einen Stromanschluss gibt, kommen die Künstler innerhalb des Gelsenkirchener Stadtgebiets (und bei Anfrage sogar darüber hinaus) zu allen MiR-Fans und Kulturvermissenden nach Hause.

Um die Vorstellung zu sehen, müssen die eigenen vier Wände nicht einmal verlassen werden, denn sie findet auf der Straße statt - Fenster, Balkone und Haustüren werden zu Plätzen in der ersten Reihe.

Highlights aus Oper und Operette

Ob MiR Puppentheater, MiR Dance Company oder das Opernensemble des MiR – das Publikum hat die freie Wahl und kann das favorisierte Programm zum präferierten Termin buchen, ohne auch nur einmal das Haus zu verlassen.

Viele berühmte Opernarien haben längst Eingang in unseren Alltag gefunden, über Radio, Fernsehen oder Werbung. Doch es geht nichts übers Live-Erlebnis! Sängerinnen und Sänger des MiR kommen zu ihrem Publikum nach Hause und schlüpfen kurzerhand in ihre Lieblingsrollen – von Mozarts „Don Giovanni“ bis zu Verdis „Rigoletto“-Herzog – und erfreuen die Zuschauer mit den schönsten Arien und Duetten aus bekannten Opern und Operetten.

MiR Puppentheater - Das musikalische Nashorn

Wie der Name schon sagt, haben Nashörner Hörner. Dass sich auf diesen auch wunderbar musizieren lässt, bemerkt ein Jüngling der Herde. So spielt das kleine Nashorn unentwegt am Abend, nach dem Essen, und warnt schließlich auch die anderen Nashörner vor den

lauernden Löwen. Musik ist doch was Schönes, denkt es sich. Ob sich davon auch die bösen Löwen überzeugen lassen?

Das Puppentheater des MiR zeigt Peter Hacks’ Ballade vom musikalischen Nashorn mit zwei Spielern und zwei Musikern und bringt das wilde Leben der Savanne vor die Haustür.

MiR Dance Company: Ein Ausschnitt aus Momo

Die MiR Dance Company lädt ein in Sphären zwischen Raum und Zeit. Die junge Company zeigt einen Ausschnitt aus dem Tanzabend „Momo“ frei nach dem Buch von Michael Ende.

Darin verschmelzen dystopische Visionen mit dem Hoffnungsschimmer, den der Choreograf und Company-Chef Giuseppe Spota in der Roman-Gestalt Momo sieht.

Folgende Termine sind buchbar

Für die Darbietungen des MiR Opern-Ensemble stehen zu Wahl: Dienstag, 25. Mai; Freitag, 28. Mai; Donnerstag, 10. Juni, und Freitag, 11. Juni, jeweils an allen Terminen um 18, 19 oder 20 Uhr.

Das MiR-Puppentheater kann "gebucht" werden am Mittwoch, 26.; Donnerstag, 27. Mai; Dienstag, 1., und Mittwoch, 2. Juni, jeweils an allen genannten Terminen um 17, 18 oder 19 Uhr.

Die MiR Dance Company kommt zu den Kulturfreunden nach Haus am Montag, 31. Mai; Montag, 7. Juni; Dienstag, 8. Juni, und Mittwoch, 9. Juni, jeweils an allen Tagen um 18, 19 oder 20 Uhr.

Die Termine sind über die Theaterkasse des MiR kostenlos buchbar unter Telefon 4097-200 oder per E-Mail an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de.