Wetten, dass Sie den Herkules so noch nie gesehen haben? Die Statur, die den Turm im Nordstern-Park schmückt, hat Rainer Götzfried so abgelichtet, wie ihn wohl die wenigsten Besucher kennen: In dem Buch "Emscher-Touren", das er zusammen mit Johannes Wilkes jetzt herausgebracht hat, ist der Held von hinten zu sehen.

"Emscher-Touren - In 5 Tagen dem Fahrrad durch den Pott" richtet sich natürlich an alle, die stramme Waden haben oder sich welche erarbeiten wollen. Und an alle, die Industriekultur, Natur, Fluss- und Kanal-Landschaften, Städte und Dörfer entlang der Emscher erkunden möchten. Dabei darf Gelsenkirchen natürlich nicht fehlen.

Das Duo Wilkes & Götzfried erzählt spannende Geschichten, kramt in der Vergangenheit, zeigt auf Kurioses in unseren Tagen und streift bei seinen Dönekes auch liebend gerne den Fußball im Revier. Kein Wunder, sind die beiden radelnden, schreibenden und fotografierenden Freunde bekennende Fans ihrer Vereine, die sich so gar nicht grün sind. Königsblau und schwarz-gelb sind vielleicht nur dann kompatibel, wenn man wie diese beiden Herren gemeinsam einen Reisebericht mit zahlreichen Ratschlägen, darunter Übernachtungsmöglichkeiten und Kulinarisches, mit Fußball-Dönekes und ÖPNV-Plänen garnieren.

Fahrradführer gibt es mehr auf der Welt, als Speichen bei einer Fundräder-Versteigerung der Stadt zu sehen sind. Aber dieses Büchlein zeichnet sich durch echten Witz, Charme und Ideenreichtum aus.

Warum Gelsenkirchen kein schlechtes Image verdient hat

Der dritte Reisetag ist der Tour durch Gelsenkirchen gewidmet. Hier schwelgen die Touren-Macher über den Nordstern-Park und berichten über einen Abend bei einem Ehepaar in Resse, bei dem über das ach so arme und hässliche Gelsenkirchen debattiert wird. Denn so, wie viele "von außen" denken, sei es doch hier gar nicht, wird süffisant festgestellt. Nicht bei den vielen kulturellen Wahrzeichen und Möglichkeiten. Weiter geht's zu den Wunschpunkten an der Emscher und auch die Zechenförsterei Bismarck verdient viele liebe, warme und lustige Worte.

Das allen wird mit aussagekräftigen Bildern garniert. Die Beschreibungen der Veltins Arena und das Staunen und Entzücken, die ein Zoom-Besuch weckt, machen Lust darauf, die Emscher zu erkunden, auch und gerne Gelsenkirchen, die Stadt der 1000 Feuer. Selbst für eine Nicht-Fahrradfahrerin wie mich ist es herrlich, in diesem Buch zu stöbern.

"Emscher-Touren. In 5 Tagen mit dem Fahrrad durch den Pott" ist im ars vivendi verlag (Cadolzburg) als Taschenbuch erschienen. 231 Seiten. ISBN 978-3-7472-0198-5. 14 Euro