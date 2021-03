Buer. Corona-Schutzverordnung des Landes NRW seine Türen wieder für Besucher öffnen: Ab Samstag, 13. März, sind jeweils dienstags bis sonntags zu den gewohnten Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr wieder Besuche mit Kunstgenuss vor Ort möglich.



Ab diesem Zeitpunkt ist nicht nur die Kinetische Sammlung, sondern auch die neu zusammengestellte Werkschau „Dialoge“ vor Ort zu erleben. Das Museumsteam freut sich darauf, wieder Besucher vor Ort begrüßen zu dürfen.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, muss allerdings die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig in den Museumsräumen aufhalten, beschränkt werden. Daher ist eine vorherige Terminbuchung für den Museumsbesuch erforderlich. Diese kann ab sofort über die Internetseite www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de erfolgen. Sowohl die Terminbuchung als auch der Museumsbesuch sind für die Besucher kostenfrei.

„Das Kunstmuseum Gelsenkirchen hat die vergangenen Monate des Lockdowns dazu genutzt, seine digitalen Formate weiter auszubauen. Jedoch können auch gut gemachte Digitalangebote das Kunsterlebnis vor Ort im Museum nicht ersetzen. Daher freue ich mich sehr, dass das Kunstmuseum ab Samstag seine Türen wieder für Besucher öffnen darf, auch wenn bislang noch die Einschränkung einer vorherigen Terminabsprache gilt. Mit einem Termin können jedoch nun alle Museumsbereiche – die Kinetische Sammlung ebenso wie die Werkschau ‚Dialoge‘, die neue Sichtweisen auf die herausragenden Werke der museumseigenen Sammlung ermöglicht – in aller Ruhe wieder direkt vor Ort erlebt werden. Wer dieses Kunsterlebnis in den vergangenen Monaten vermisst hat, erhält nun endlich wieder die Möglichkeit, die Werke im Museumsumfeld anzuschauen“, betont Kulturdezernentin Anne Heselhaus.