So was hat Gelsenkirchen-Horst lange nicht mehr erlebt: Selbst der Himmel lachte über das Kinderfest von AUF Gelsenkirchen West am Samstag, 5. September auf dem Horster Josef-Büscher-Platz. Nach morgendlichem Dauerregen wurde das Wetter pünktlich zum Aufbau schön.

Vier Mannschaften mit Kindern von 3 bis 13 Jahren und vielfältigen Nationalitäten wetteiferten bei derKinderolympiade unter dem Motto "Freundschaft im Wettkampf". Lisa Gärtner, Kandidatin von AUF im Wahlbezirk Horst-Süd (332), moderierte. Sie begrüßte alle Anwesenden, stellte AUF Gelsenkirchen und das Motto "AUFstehen gegen Kinderarmut, für Solidarität und Zusammenhalt!" vor und machte zwischendurch kurze Interviews mit dem Kindern. Sie erklärte jedes Spiel und machte es mit einem Kind vor. Und dann rannten und hüpften die Kinder beim Kartoffellauf, übers Seil springen, unterm Seil durchschlängeln (Limbo), Luftballon aufhängen und Schwammspiel. Mannschaftsbetreuer sorgten für Struktur in den Mannschaften und die großen Kinder halfen den kleineren. Von Wettbewerb zu Wettbewerb verschoben sich die Platzierungen der Mannschaften, die sich selbst Namen gegeben hatten - wie "Teamgeist", "Horst 04", "Rote Füchse" und "Team 1" und ihre eigenen Schlachtrufe. So blieb es spannend bis zum Schluss.

Bejubelte Höhepunkte waren drei Zumba-Einheiten mit der Trainerin Seda. Da machten alle mit - die Jungs ebenso begeistert wie die Mädchen und auch viele Erwachsene konnte nicht still halten. Bei der Siegerehrung bekam jedes Kind eine persönliche Teilnahmeurkunde und was Süsses.

Weiter ging es mit Probetraining von Kampfsport International, Schwungtuch und einem Maltisch.

Über 160 Teilnehmer davon insgesamt 70 Kinder wurden über die zweit Stunden gezählt. Viele freuten sich, dass mal was für die Kinder im Stadtteil getan wird. Ein Besucher meinte: "Sowas schafft die SPD seit langem nicht mehr". "Es wird sicherlich nicht das letzte Kinderfest gewesen sein, und nächstes Mal wollen wir noch mehr Eltern und Jugendliche in die Vorbereitung einbeziehen," so Esther Engel, Kandidatin für die Bezirksvertretung West.