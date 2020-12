Das neue Programm der Awo-Familienbildung fürs Jahr 2021 ist ab sofort einzusehen. Sie sollen informieren, das Kennenlernen von anderen Menschen ermöglichen und neue Impulse in das Familienleben bringen - neben bewährten Kursen wie Yoga, Mini-Mäuse-Club oder Nähen bietet das Programm auch viele neue Angebote wie Waldbaden, Pilates mit Baby, Trommeln für Kinder, Filzen oder „Wackelzahn-Pubertät“.



Durch die besondere Situation in der Corona-Pandemie finden bestimmte Angebote zunächst mit reduzierter Teilnehmerzahl in der freien Natur oder online statt. Die Kurse finden unter den erforderlichen Hygiene- und Schutzbedingungen statt. Veranstaltungen wie „Familienleben in Zeiten von Corona“, „Achtsam daheim“ oder „Spiele für zu Hause“ greifen die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf das Familienleben auf. Natürlich ist das beliebte Wohlfühl-Wald-Wochenende auch wieder im Angebot. Durch die Kooperation mit verschiedenen Familienzentren und Partnern kann die Awo einige Kurse kostenlos anbieten. Wer noch Geschenke zu Weihnachten sucht, kann die Kurse auch als Geschenk buchen.

Weitere Infos und Anmeldung

Das vollständige Programm, weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter Tel. 02041/7094923 oder unter Tel. 0209/4094179 und auf der Homepage der Awo Gelsenkirchen.