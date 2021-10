In der werkstatt, Hagenstraße 34, treten wieder außergewöhnliche Musiker auf.

Am Samstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, heißt es erneut: „Hammer präsentiert“. Zu Gast aus Mumbai ist der Sitar-Virtuose Imran Khan, der im Rahmen seiner diesjährigen Europatournee wieder in der werkstatt vorbei schaut. Zusammen mit Jens Pollheide (Fretless Bass, Flöten) und dem Percussionisten Benny Mokross unternimmt das Trio eine musikalische Reise von Mitteleuropa bis nach Indien. Das Konzert lotet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen indischer Musik und jazzigen Klängen aus. Ausgangspunkt hierfür sind jeweils Eigenkompositionen der beteiligten Musiker, die auf eine Begegnung der beiden Klangwelten "auf Augenhöhe" abzielen und die zum Teil speziell für dieses Projekt geschrieben beziehungsweise arrangiert wurden. Die Klangwelt der indischen Ragas wird mit der Harmonik des Jazz verbunden. Alle Musiker sind seit Jahren erfahren in der Begegnung mit verschiedenen musikalischen Kulturen. So war Bassist Jens Pollheide Teil der Band Embryo, einer wegweisenden Formation, die um die halbe Welt gereist ist und schon "Weltmusik" gemacht hat, bevor dieser Begriff überhaupt existierte.

Am Sonntag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, stellen die jungen Musiker des Henning Neidhardt Trios ihr zwei Tage zuvor erscheinendes Debut Album "First Of The Roll" vor. Das Trio um Bandleiter Henning Neidhardt bewegt sich zwischen Modern Jazz und experimentellen Klängen. In den Kompositionen, die Neidhardt speziell für dieses Trio schreibt, verarbeitet er Einflüsse aus der Jazz-Tradition, modernen Komponisten wie dem Dänen Jakob Bro sowie synthesizerbasierten Klanglandschaften. Die drei Musiker lernten sich während ihres Jazz Studiums an der Folkwang Universität der Künste kennen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, Mitglieder des werkstatt zahlen 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Ein "3G-Nachweis" ist erforderlich. Um Anmeldung per Mail (info@werkstatt-ev.de) wird gebeten.