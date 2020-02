Im Mai und Juni gehen die Gelsenkirchener Falken, der Bauverein Falkenjugend und das Jugend-Kultur-Zentrum Spunk wieder auf die Suche nach dem Solo-Künstler oder der Solo-Künstlerin des Jahres. Interessierte Solo-Künstler oder Duos können sich noch bis zum 15. März dafür bewerben. Insgesamt bis zu zehn Solo-Künstler und Duos können einen Startplatz erhalten.

Der Zeitplan für den Solo-Contest

An den Samstagen, 9. und 16. Mai, finden jeweils im Ückendorfer Spunk die beiden Vorrunden statt. Das Publikum und eine Jury wählen hier die besten Auftritte in das Finale, welches am Samstag, 13. Juni, im Falkentreff an der Rheinischen Straße 64 stattfindet.

Auch hier entscheiden wieder das Publikum und eine Jury über den oder die Beste. Der oder die Beste darf sich dann Solo-Künstler oder Duo des Jahres nennen. Neben dem Titel wartet auch ein Gutschein über 200 Euro für Musik-Equipment.

Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist frei.

Bewerbung zum 7. Solo-Contest

Musiker, die hier antreten wollen, können sich mit einem kurzen Vorstellungstext, einem Foto und einer Hörprobe bewerben. Diese Bewerbung kann per Mail an spunk.ge@gmx.de geschickt werden. Infos zum Solo-Contest 2020 gibt es auch auf www.falken-gelsenkirchen.de.