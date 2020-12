Mit Lesungen von Victoria Bergemann und Thomas Nast verabschiedet sich der wortGEwaltig Poetry-Slam der Falken und des Spunks in die Winterpause.

Auf Grund der Corona-Beschränkungen konnte das wortGEwaltig-Team um Jasmin Sell das geplante Jahres-Finale nicht durchführen. Poetry gab es darum dann per Video-Konferenz nach Hause, anstatt auf der Ückendorfer Spunk-Bühne. Abwechselnd boten Thomas Nast aus Hamburg, Victoria Bergemann aus Kiel und Jasmin Sell Texte von ihren Auftritten an. Es ging um Weihnachten, Liebe und auch um Diskriminierung und Sexismus, sodass dem Publikum an PC, Laptop, Tablet oder Smartphone keine Zeit für Langeweile blieb.

Erste Vorrunde im Januar

Die Rückkehr ist für Ende Januar geplant. Denn auch im kommenden Jahr soll es wieder 8 Vorrunden und ein Jahres-Finale geben. Am Samstag, 23. Januar, ist die erste Vorrunde geplant. Diese soll dann, wenn es möglich im Subversiv, Bochumer Straße 138, stattfinden.

Infos sind auf der Website www.spunk-ge.de und auf der facebook-Fanseite www.facebook.com/wortGEwaltig/ erhältlich.