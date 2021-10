„1000 Lichter in der City“ mit viel Licht und Walk Acts

GE. In diesem Jahr findet nach einem Jahr coronabedingter Pause am 7. November wieder die Winterlicht-Veranstaltung „1000 Lichter in der City“ in einer etwas anderen Form statt.

Bereits zum zehnten Mal wird die City Initiative Gelsenkirchen gemeinsam mit zahlreichen Sponsoren ein abwechslungsreiches Musikerlebnis und ein buntes Rahmenprogramm entlang

der Bahnhofstraße, am Bahnhofsvorplatz sowie auf dem Neumarkt parallel zum

verkaufsoffenen Sonntag bieten.

Programm in der gesamten City

Auch 2021 muss noch auf eine Bühne und ein Bühnenprogramm verzichtet werden, dafür wird

entlang der Bahnhofstraße an verschiedenen Stationen Musik durch Walking Acts geboten.

So werden zahlreiche Künstler am Bahnhofsvorplatz, am Preuteplatz und am Neumarkt

abwechselnd musikalische und farbenfrohe Unterhaltung bieten.

Los geht es um 13.15 mit einer mobilen Saxophonistin, die durch die Fußgängerzone zieht. Darüber hinaus gibt es verschiedene Stelzenfiguren zu bestaunen und Musik durch das Duo „The Travelers“ zu hören. Abgerundet wird das Programm dann noch durch einen Pianisten am Neumarkt, der zu

drei Spielzeiten Klassiker auf dem Piano zum Besten gibt.

Und auch für die Kinderunterhaltung ist am Bahnhofsvorplatz bestens gesorgt. Die ELE präsentiert dort das Kinderwunderland. In der Zeit von 13 bis 17.30 Uhr wird ein großes Zirkuszelt aufgebaut, in dem Kinder Laternen basteln, geschminkt werden oder sich auf der Hüpfburg austoben können. Zudem wird es einen großen Jonglage-Koffer geben, mit dem eine Vielzahl an Tricks erlernt werden können. Um 16 Uhr findet noch eine Zaubershow und um 16.45 Uhr Ballonmodellage statt.



Illuminationen von Fassaden und Eröffnung des Winterlichtes

Sobald es dann dunkler wird, steht der Tag ganz im Zeichen des Lichtes: Den Anfang macht

ein großer Martinsumzug der Propsteipfarrerei St.Augustinus, der um circa 17.20 Uhr am

Neumarkt beginnt und bis zur Beskenstraße die Innenstadt aufsuchen wird. Im Anschluss

daran, heißt es dann um ca. 17.45 Uhr: LICHT AN!

Dann wird in der gesamten Bahnhofstraße und den Seitenstraßen das Winterlicht erstrahlen.

Zusätzlich werden dann noch zahlreiche Hausfassaden in der gesamten Innenstadt illuminiert

werden.

Und das ist noch nicht alles. Zudem öffnet auch der Einzelhandel am Sonntag, 7. November

von 13 bis 18 Uhr seine Pforten. So wird mit dem letzten verkaufsoffenen Sonntag in der

Gelsenkirchener City 2021 die Weihnachtszeit eingeläutet.