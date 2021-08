Es war eine gelungene Premiere in ihrem Kiez: Beim ersten Gelsenkirchener Waste-Walk, den die Gelsenkirchenerin Sabine Kukla mit Unterstützung des Bottrop Teams Waldfegen und dem FDP-Bezirksverordneten Thorsten Garbe auf ihrem Hausberg, der Rungenberghalde, am Sonntag organisierte, kamen 60 Menschen. Und das, obwohl der Wetterbericht mit Regen und Gewittern drohte.

Zwischen 11:00 und 13:00 Uhr dominierte ein Bild auf der weitläufigen Halde im Norden der Stadt: Statt Walking-Stöcken hatten Menschen Müllzangen in den Händen, statt den weiten Blick über Gelsenkirchen zu genießen, waren die Augen auf den Boden fixiert. Schwarze Plastikeimer hatte die überzeugte Müllsammlerin Kukla bereits am Treffpunkt Ecke Rungenbergstraße/ Heinz-Günter-Breuker-Weg verteilt.

Foto: Angelika Wölke

Zigarettenkippen, Plastikbecher und jede Menge Plastiktüten fischten die Freiwilligen unter den Büschen hervor. „Ich verstehe nicht, warum die Raucher sich keine kleinen Aschenbecher mitbringen, wenn sie bei ihrem Spaziergang in der Natur nicht auf die Kippe verzichten können“, sagt Thorsten Garbe. Und erinnert daran, dass es bis zu 15 Jahren dauern kann, bis sich die mit Giftstoffen belasteten Kippen zersetzen. „Das ist ein erst zu nehmendes Problem für unser Ökosystem“. Thorsten Garbe hatte nicht nur zahlreichen Nachbarn aus Schaffrath zu dem Reinigungsmarsch überreden können, er hatte auch die Fraktionsvorsitzende der FDP, Susanne Cichos, den Landtagskandidaten Ralf Robert Hundt und weitere Mitglieder überzeugen können.

Foto: Sabine Kukla

Mehr als 60 Eimer mit Müll konnten die Sammler am Ende in dem vom RVR bereit gestellten Container entsorgen. Ein kleiner Plastikberg, der jetzt die Umwelt nicht mehr verschmutzt. „Plastik verschwindet nicht einfach so, denn er verrottet nicht“, sagt Sabine Kukla. Noch in hunderten von Jahren wird jedes einzelne Stück Plastik, das jemals hergestellt und nicht verbrannt wurde, irgendwo auf der Erde existieren. Mit tödlichen Folgen für die Tierwelt.“

Sabine Kukla und Thorsten Garbe hat der Erfolg der Aktion beflügelt. „Wir werden weiter machen“, versprechen sie. Im Herbst soll es bereits eine weitere Müll-Wanderung geben. Denn „Es ist zwar nicht mein Müll, aber unser Planet“, sagt Sabine Kukla.