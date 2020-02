Heinz Kolb, Ehrenamtlicher Seniorenvertreter und Nachbarschaftsstifter der Stadt Gelsenkirchen, Devensstraße 52, 45899 Gelsenkirchen. Telefon. 0209 165 72 48.

Herrn

Ulrich W. Husemann

Betriebsleitung GELSENDIENSTE

Ebertstraße 30

45879 Gelsenkirchen

Betreff: Trauerhalle Friedhof Horst – Süd

07. Dezember 2019

Sehr geehrter Herr Husemann,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

heute wende ich mich an sie, in der Hoffnung das sie trotz leerer Stadtkasse in Absehbarer Zeit Abhilfe schaffen können.

Das Gebäude der Trauerhalle auf dem Friedhof Horst Süd, Am Schleusengraben, in 45899 Gelsenkirchen verfällt Tagtäglich mehr.

Angehörige welche in der Aussegnungshalle des Horster Friedhofes von einem geliebten Menschen nehmen beschweren sich immer öfters darüber, aber auch Besucher das Gelsendienste die Trauerhalle verkommen lässt.

In den Betonpfeilern bricht immer mehr Beton ab, hier müsste eine Betonsanierung vorgenommen werden.

Wasser das vom Dach kommt, versickert in den Pfeilern, die Feuchtigkeit sorgt dafür das nicht nur der Beton darunter leidet, nein auch die Farbe.

Farbe hat die Trauerhalle schon lange keine mehr von außen gesehen, beim genauen Hinsehen sieht man überall Wasserflächen.

Immer mehr Menschen entscheiden sich auch auf Grund des schlechten Zustandes der Trauerhalle dafür sich in Gladbeck- Brauck oder Essen- Karnap beisetzen zu lassen, nicht, weil es hier billiger ist, sondern weil die Gebäude im Schuss sind, zum Vergleich von Horst.

Ich Persönlich würde mich schämen, wenn ich Eigentümer oder Verantwortlich für dieses Gebäude wäre.

Man Redet immer von der Würde des Menschen, dazu gehört auch das Lebensende, also der Tod und das Begräbnis.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nicht nur eine Antwort auf mein Schreiben erhalten würde, sondern vor allem wenn die Fassade des Gebäudes bald in einen Vernünftigen Zustand gesetzt würde, Bauruinen haben wir in Gelsenkirchen genug.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Kolb

PS:

Herrn Manfred Rose Ausschussvorsitzender des Betriebsausschuss GELSENDIENSTE, Herrn Olaf Bier 1. Stv. Ausschussvorsitzender Betriebsausschuss GELSENDIENSTE, sowie Herr Lutz Dworzak SPD Stadtverordneter Horst – Süd, erhalten dieses schreiben zu Kenntnis.

Anbei ein paar Fotos vom Zustand des Gebäudes.