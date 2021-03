Jeder von uns kann sich mindestens einmal wöchentlich kostenlos auf den Corona-Virus testen lassen. Um das schnell und unkompliziert zu ermöglichen hat der Apotheker Heinrich Queckenberg das „Corona Testzentrum Horst“ eröffnet. Es befindet sich neben seiner Schloss-Apotheke und seinem Sanitätshaus Quebemed an der Hippolytusstraße 3.

Dort hat Heinrich Queckenberg die beiden derzeit noch leerstehenden Ladenlokale (beide werden später zusammengelegt damit die Schloss-Apotheke dorthin umziehen kann) den amtlichen Anforderungen entsprechend hergerichtet.

In den einzelnen Kabinen wird man nach seiner Anmeldung getestet. Dieser Test wird dann vor Ort ausgewertet. Auf das Ergebnis kann man in einem gesonderten Bereich warten oder es sich später abholen. Ein Test in der Woche ist kostenlos. Jeder weitere Test kostet 24,80 Euro.

Der Horster Apotheker will damit die in Aussicht stehenden Öffnungs- bzw. Lockerungsangebote unterstützen. Wenn man bei entsprechenden Inzidenzwerten beispielsweise eine Außengastronomie, das Kino, ein Theater oder andere Einrichtungen besuchen will, wird man nach heutigem Stand einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen müssen.

Da dies auch – oder gerade – am Wochenende der Fall sein wird, ist das Corona-Testzentrum Horst an jedem Tag, auch an den Wochenenden, geöffnet (werktags 09.00-18.00 Uhr, samstags und sonntags 10.00-18.00 Uhr). Allerdings sind diese Öffnungszeiten noch nicht verbindlich.

Queckenberg: „Wir wissen noch nicht, wie groß die Nachfragen schlussendlich sein wird. In der vergangenen Woche haben wir bereits 250 Tests vorgenommen. Drei davon waren positiv. Wir müssen für eine Registrierung mindestens 20 Stunden in der Woche geöffnet haben.

Allerdings werden wir an der Hippolytusstraße 3 mindestens 40 Stunden geöffnet haben. Eine entsprechende Menge an Test-Sets haben wir am Lager und für die Zukunft ausreichend geordert.“

Wer sich testen lassen will, kann einfach vorbeikommen oder sich aber unter www.schloss-apotheke-ge.de oder www.terminland.de/quebecare/ unkompliziert einen Termin reservieren lassen.

Quelle: HORSTER POST