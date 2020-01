Zum wiederholten Male laden der Handwerksmeisterverein Horst – Emscher 1894 und die Werbegemeinschaft Horst alle Verantwortlichen von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Gruppierungen des Stadtteils Horst in die Glashalle des Horster Schlosses ein.

Der Neujahrsempfang findet am Freitag. 31.Januar. 2020 ab 18:00 Uhr statt und wird nach einer musikalischen Einstimmung durch ein Grußwort von Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski, sowie der beiden Vorsitzenden des Handwerksmeistervereins Horst – Emscher 1894 und der Werbegemeinschaft Horst eröffnet.

Im Anschluss wird es einen kleinen Imbiss geben, dies ist eine wunderbare Gelegenheit um mit Anwesenden ins Gespräch zu kommen, Belange von Horst zu hinter Leuchten oder neue Netzwerke zu knüpfen.

Für die erforderliche Feinabstimmung bitten die beiden Vorsitzenden Hans – Georg Kouker vom Handwerksmeisterverein Horst – Emscher 1984 und Bernd Strickling von der Werbegemeinschaft Horst um die Anmeldung von den Verantwortlichen von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Gruppierungen des Stadtteils Horst bis zum 18. Januar. 2020.

Man kann sich telefonisch oder per E- Mail an Hans – Georg Kouker 01722806552, hgkouker@mail.de oder bei Bernd Strickling 015772976985, info@textilhaus-strickling.de melden.

In Horst treffen sich Freunde.