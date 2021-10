Die BOGESTRA sorgt dafür, dass alle Nachtschwärmer mobil durch die längste Nacht des Jahres kommen. Denn wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhren von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt werden, drehen die NachtExpress-Linien der BOGESTRA eine Extrarunde.

Bochum

In Bochum starten der NE 1 bis NE8 und die NachtExpress-Touren der U35 und der 318 um 1.20, 2.20 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.20, 3.20 und 4.20 Uhr (Winterzeit) vom Bochumer Hbf, die NachtExpress-Fahrten der 306 jeweils zwei Minuten später. Der NE10 fährt um 1.01, 2.01 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.01, 3.01 und 4.01 Uhr (Winterzeit) vom Bochumer ZOB in Richtung Gelsenkirchen-Buer.

Gelsenkirchen

Auch in Gelsenkirchen gehen die BOGESTRA-NachtExpress-Linien NE10, NE11, NE12, NE13 und NE14 in der Nacht zum Sonntag einmal mehr auf ihre Strecken.



Witten

Die Wittener Nachtschwärmer schließlich, die mit dem NE17 und dem NE18 zurück nach Hause fahren, haben dafür auch eine Gelegenheit mehr: Der NE17 fährt um 1.36, 2.36 (Sommerzeit) sowie um 2.36, 3.36 Uhr (Winterzeit) ab Ruhr-Universität. Abfahrt des NE18 von der Haltestelle Bochum Langendreer Nord ist um 1.10, 2.10 Uhr (Sommerzeit) sowie um 2.10, 3.10 Uhr (Winterzeit).

Hattingen, Sprockhövel und Schwelm

Beim NE4 (BOGESTRA/VER), der Bochum mit Hattingen, Sprockhövel und Schwelm verbindet, gelten in der Nacht der Zeitumstellung folgende Abfahrtszeiten:

Vom Bochumer Hbf in Richtung Schwelm: 1.20, 2.20 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.20, 3.20 und 4.20 Uhr (Winterzeit). Abfahrt an Hattingen Mitte (S) in diese Richtung ist 1.59, 2.59 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.59, 3.59 und 4.59 Uhr (Winterzeit). Von Sprockhövel Haßlinghausen Busbahnhof los in Richtung Schwelm geht es um 2.27, 3.27 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.27, 3.27 und 4.27 Uhr. Ab Schwelm Bf. fahren die Busse in Richtung Sprockhövel/Hattingen/ Bochum um 0.48, 1.48 und 2.48 Uhr (Sommerzeit) und 2.48 und 3.48 Uhr (Winterzeit). Von Sprockhövel Haßlinghausen Busbahnhof in diese Richtung los geht es um 1.04, 2.04 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.04, 3.04 und 4.04 Uhr (Winterzeit). Abfahrt an Hattingen Mitte (S) nach Bochum ist 1.33, 2.33 Uhr (Sommerzeit), sowie um 2.33, 3.33 und 4.33 Uhr (Winterzeit).