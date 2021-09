GE. Durch Yoga wird der Körper kräftiger und beweglicher.

Aufrichtung, Körperwahrnehmung, Konzentrations- und Entspannungsfähigkeit verbessern sich.

Durch eine regelmäßige Yoga-Praxis stärken wir Körper und Geist und finden zu innerer Ruhe.

Der neue Yoga Kurs im Helene-Weber-Haus in GE-Buer startet am Montag, 20. September. In der Zeit von 15 bis 16 Uhr heißt es Entspannung pur.

Der Kurs geht über zehn Treffen, die Kursgebühr beträgt 57€

Anmeldung sind ab sofort unter www.kefb.info oder unter Tel. 0209/9331170 möglich.