Ab Donnerstag, 10. März, 2021 beginnt das Schnelltesten in Gelsenkirchen. Los geht es im Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Adenauerallee 100 (ehemaliges Katastrophenschutzzentrum). Interessierte können sich dort an allen sieben Wochentagen von montags bis sonntags zwischen 8:00 und 19:00 Uhr testen lassen.

Johannes Heinrich, Kreisgeschäftsführer des DRK Gelsenkirchen: „Wir verfügen mit unserem Testzentrum an der Adenauerallee über eine bereits bestehende Einrichtung und über ein eingespieltes Team. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, dieses wichtige Angebot der kostenlosen Testung so kurzfristig unter den Vorgaben des Landes anbieten zu können.“ Getestet wird am Drive-In-Testschalter des DRK. Terminreservierungen sind erst ab kommender Woche möglich, so das DRK. Zum Test muss ein gültiger Lichtbildausweis mitgebracht werden.

„Ich freue mich sehr, dass in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz nun den Menschen in Gelsenkirchen sehr kurzfristig ein Angebot gemacht werden kann. In den kommenden Tagen werden weitere jeweils wohnortnahe Angebote dazukommen“, so Gelsenkirchens Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff. Gemäß Beschluss der Bundesregierung steht für jede Testperson ein kostenloser Schnelltest pro Woche zur Verfügung. Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer können sich zweimal in der Woche kostenlos testen lassen.

Dem Angebot an der Adenauerallee werden in Gelsenkirchen in den kommenden Tagen weitere folgen. Luidger Wolterhoff: „Wir arbeiten in Gelsenkirchen mit Hochdruck daran, die Testzentren schnell an den Start zu bringen. Das ist nicht ganz einfach, weil Bund und Land die Schnelltest zwar angekündigt haben, aber bis Mitte dieser Woche die Regularien mit den Kommunen, die das ja alles umsetzen müssen, nicht geklärt hatten.“

Hinweisschilder weisen den Weg zum Testzentrum an der Adenauerallee in Gelsenkirchen.

Das Gesundheitsamt hat dennoch bereits Kontakt zu weiteren potenziellen Anbietern, die sich in den vergangenen Tagen gemeldet haben, aufgenommen. Zudem werden alle Hausarztpraxen und Apotheker vom Gesundheitsamt in diesen Tagen informiert. Hintergrund: Wer die kostenlosen Tests anbieten will, muss sich zunächst beim Gesundheitsamt anmelden. Der Anbieter wird dann durch das Gesundheitsamt offiziell beauftragt. Die Erlaubnis für dieses Angebot kann aktuell nur bis zum 19. März beantragt werden.

Die Stadt Gelsenkirchen veröffentlicht unter https://www.gelsenkirchen.de/de/soziales/gesundheit/coronavirus/schnelltests/index.aspx ständig aktualisierte Informationen über die Schnelltests, die Standorte der Zentren sowie deren Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten.