Die Kühlaggregate für die Vakzine im städtischen Impfzentrum Emscher-Lippe-Halle werden noch einmal gecheckt, dann geht es am kommenden Montag, 8. Februar, ab 14 Uhr, mit dem Impfen der ab 80-Jährigen los.



„Um 14:00 Uhr ist der erste Impftermin, insgesamt werden am ersten Tag 126 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. In der ersten Woche sollen es 945 Seniorinnen und Senioren sein, die den Pieks erhalten“, so Ansgar Stening von der Feuerwehr Gelsenkirchen. Er ist der organisatorische Leiter des Impfzentrums Gelsenkirchen.

Probelauf für die Impfung in der Emscher-Lippe-Halle

Foto: © Stadt Gelsenkirchen/GK 2021

Ab der dritten Woche verdoppelt sich die Zahl der Impfungen, da dann die zweite Dosis geimpft wird. Diese ist wichtig, um den kompletten Schutz gegen das Virus aufzubauen. Rund 17.000 Bürgerinnen und Bürger ab 80 Jahren leben in Gelsenkirchen.

Bis zum 02. Mai sollen sie geimpft sein.

„Drei Impfstraßen mit entsprechend geschultem Personal stehen in der Emscher-Lippe-Halle bereit. Läuft alles reibungslos, dauert der Impftermin rund eine Stunde. Das eigentliche Impfen nimmt kaum fünf Minuten in Anspruch.

Der Wartebereich in der Emscher-Lippe-Halle.

Foto: © Stadt Gelsenkirchen /GK 2021

Doch vor dem Piecks sind ein paar Formalien wie die Registrierung zu erledigen“, erläutert Ansgar Stening.

Daher sollten zum Impftermin unbedingt der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis sowie die Krankenkassenkarte mitgebracht werden. Möglichst sollten ebenfalls der Impfpass und medizinische Unterlagen wie zum Beispiel Herzpass oder Diabetikerausweis mitgeführt werden. Wenn möglich können auch der Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits vorab gelesen und ausgefüllt werden. Beides gibt es im Internet auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung unter www.corona-kvwl.de/impftermin. Zu beachten ist, dass auch beim Impftermin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Nach der Impfung ist eine etwa viertelstündige Ruhephase vor Ort geplant, um etwaige Nebenwirkungen überwachen zu können.

Probelauf für die Impfung in der Emscher-Lippe-Halle.

Foto: © Stadt Gelsenkirchen/ KG 2021

Geimpft werden nur diejenigen, die zuvor einen Termin vereinbart haben und zur zu impfenden Altersgruppe gehören. Wichtig: Im Impfzentrum kann kein Impftermin vereinbart werden!

Damit der Impftermin auch von in ihrer Mobilität eingeschränkten Seniorinnen und Senioren wahrgenommen werden kann, die keine Begleitperson haben, bietet die Stadt unbürokratisch Hilfe an. Diese Menschen können mit dem Taxi zum Impfzentrum fahren und zahlen dafür pro Strecke (Hin- und Rückfahrt) jeweils einen Eigenanteil von fünf Euro. Lediglich dieser Eigenbeitrag ist direkt bei der Taxifahrerin/dem Taxifahrer zu entrichten. Darüberhinausgehende Kosten trägt die Stadt.