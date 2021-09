Rotwild im Naturpark Damerower Werder am Kölpin-See

Der Damerower Werder ist eine kleine Halbinsel im Kölpinsee (Mecklenburgischen Seenplatte). Er liegt im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Von Norden grenzt der Jabelsche See an. Auf der Halbinsel werden in zwei getrennten Anlagen, einem Freibereich mit 320 Hektar Wald und einer Schauanlage, zwischen 20 und 34 Wisente gehalten und gezüchtet.

Darüber habe ich schon an anderer Stelle berichtet (Wisentgehege Damerower Werder). Weniger bekannt ist, dass es in der Nähe des Wisentgeheges ein Rotwildgatter gibt. Dort habe ich Fotos gemacht, die ich hier präsentiere.

Neue Galerien auf meiner Homepage