Auf dem heutigen digitalen Landesparteitag der NRWSPD erhielt Thomas Kutschaty bei der

Wahl zum neuen Landesvorsitzenden ein eindrucksvolles Votum von 90,5% der

Delegiertenstimmen.

Er kommentiert dieses Resultat wie folgt:

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen der SPD in Nordrhein-Westfalen. Wir

sind startklar. Die SPD muss Anwältin und Architektin des sozialen Neustarts sein.

Denn den brauchen die Menschen in Nordrhein-Westfalen so dringend – damit aus

Hoffnung wieder häufiger Wirklichkeit wird. Für dieses große Ziel liegt viel Arbeit vor

uns. Aber jetzt geht‘ s los!"