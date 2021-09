Gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen verbinden die Gelsenkirchener Werkstätten für angepasste Arbeit Inklusion und die Förderung der Naturvielfalt.

Um die über 560 verschiedenen Wildbienenarten in Gelsenkirchen zu schützen, fertigen und betreuen die Gelsenkirchener Werkstätten in Eigenproduktion Nisthilfen, welche im Stadtgebiet aufgestellt werden.

Die öffentlich bereitgestellten Wildbienen-Nisthilfen stehen bereits im Stadteilpark Hassel und an der Demenzschleife des Ziegenmichel e.V.

Am vergangenen Freitag. 18. September. 2021 wurde in einer Auftaktveranstaltung des Projektes eine weitere Nisthilfe im Kinderland Integrationscafé am Nordsternpark übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass dieses Vorzeigeprojekt durch einen von uns in den Haushalt eingebrachten Antrag an den Start gehen konnte und in diesem Jahr 10.000,-€ und im kommenden Jahr 20.000,-€ zur Förderung bereitgestellt werden“, freut sich Lutz Dworzak (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales. „Hier werden nicht nur sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gesichert, es wird auch die Naturvielfalt gefördert. Eine absolute win-win-Situation.“