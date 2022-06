Zu seinem runden Geburtstag gratuliert die CDU-Altstadt ihrem langjährigen Vorsitzenden und Stadtverordneten, Frank-Norbert Oehlert. Seit 1993 steht er der CDU-Altstadt vor und ist zudem seit vielen Jahren Ratsmitglied. Die Anliegen der Bürger aus der Innenstadt haben das besondere Augenmerk des aktiven Politikers, der auch zweimal für den Landtag kandidiert hat. Am 8. Juni begeht er seinen 60. Geburtstag. Oehlert geht es um die Sache und nicht die Person. Dieses zeichne ihn aus. Seit Beginn der Übernahme des Vorsitzes habe er auf Fehlentwicklung in der City hingewiesen und sich um Abhilfe bemüht. Das als City-Arena bezeichnete Loch auf dem Heinrich-König-Platz war für ihn immer ein Dorn im Auge. So sei die jetzige Lösung zwar nicht perfekt, da die Räumlichkeiten des Pavillons nicht genutzt werden und die Privateigentümer sich nicht zu einem Abriss haben durchringen können. Dennoch sei die Nutzung als Feierabendmarktes und als Eventraum deutlich besser als die ursprüngliche Lösung der Planer. Diese waren von einer starken Nutzung des Stadtbahnhaltestelle ausgegangen, die auf Verkehrszählung vor der Stadtbahn zurückgriff, als die Ahstraße noch ein Verkehrsknotenpunkt war, an dem alle Straßenbahnen und viele Buslinien fuhren. Mit der Neugestaltung als Fußgängerzone war aus dem Verkehrsknotenpunkt eine einfache Haltestelle geworden. Aber auch für historisch wichtige Aspekte setzt sich Oehlert ein. So gibt es nicht nur einen Platz für Elisabeth-Nettebeck, der Mutter des Musiktheaters, sondern auch einen Platz, der an den unermüdlichen Einsatz dieser Politikerin erinnert. Historische Gebäude, wie die Heilig-Kreuz-Kirche, oder Haus Leithe, stehen im Fokus seiner Bemühungen. Daraus sind sich zwei kleine Bücher entstanden, die sich mit der Geschichte der CDU in der Innenstadt und ein anderes, dass sich mit historischen Stadtansichten beschäftigt. Die Innenstadt als Einkaufstandort zu stärken, ist in den letzten Jahren, auch durch Corona, nicht leichter geworden. Hier wünscht sich der Jubilar, dass eine Trendumkehr noch möglich sei. Oder wie er es formuliert: „Nur besser zu sein als Herne, reicht mir nicht, Gelsenkirchen muss so gut werden wie Düsseldorf.“