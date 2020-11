Gelsenkirchen. Bereits vor der konstituierenden Ratssitzung tagen die jeweiligen Bezirksvertretungen in der neu gewählten Besetzung.

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Einführung und Verpflichtung der Bezirksverordneten durch die oder den Altersvorsitzenden. Es folgt die Wahl der Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und der Stellvertretung, gefolgt durch die Einführung und Verpflichtung der gewählten Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und der Stellvertreter.

Den Auftakt macht die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-West am Dienstag, 17. November 2020, um 15 Uhr in der Glashalle von Schloss Horst an der Turfstraße 21.

Weiter geht es mit der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Süd am Dienstag, 17. November 2020, um 17 Uhr im Wissenschaftspark, Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen.

Am Mittwoch,18. November 2020, tagt um 15 Uhr die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte im Ratssaal, des Hans-Sachs-Hauses an der Ebertstraße 11.

Ebenfalls am 18. November 2020 tagt ab 17 Uhr die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Ost in der Aula der Gesamtschule Erle an der Mühlbachstraße 3.

Den Abschluss macht am Donnerstag, 19. November 2020, um 16 Uhr die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Nord im Rathaus Buer im Sitzungszimmer Cottbus an der Goldbergstraße 12.

Alle Sitzungen sind öffentlich. Die Zahl der Zuschauerplätze ist allerdings wegen der Hygienemaßnahmen zur Corona-Pandemie stark begrenzt.