Die Willy-Brandt-Medaille ist die höchste Ehrung der Gelsenkirchener SPD und wurde bislang nur dreimal verliehen.

Nach Gerd Rehberg, Ellen Werthmann und Joachim Poß erhält nun ein weiterer Genosse diese Auszeichnung für besondere Verdienste um die Demokratie: Manfred Gast.

„Der Vorstand der SPD Gelsenkirchen ist damit gerne dem Vorschlag aus der Mitgliedschaft nachgekommen und würdigt das herausragende kommunalpolitische Engagement über rund fünfzig Jahre“, erklärt der Parteivorsitzende der SPD Gelsenkirchen, Markus Töns MdB.

„Nicht zuletzt als Schulleiter am Grillo-Gymnasium hat Manfred Gast durch sein Engagement mehrere Generationen in ihrer demokratischen Entwicklung begleitet“, fügt Taner Ünalgan, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD Gelsenkirchen hinzu: „Er war so beispielsweise nicht nur für Markus Töns, sondern auch noch für mich -als ehemalige Schüler- persönlich wichtig und prägend!“

Manfred Gast

Foto: Uwe Rudowitz

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

„Unser ehemaliger Stadtverordneter war und ist insbesondere in der Bildungspolitik in Gelsenkirchen aktiv“, ergänzt Martina Rudowitz, Bürgermeisterin und Vorsitzende des Bildungsausschusses. „Er steht stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen und Engagierten, die unsere Gesellschaft prägen und zusammenhalten!“

Während die Willy-Brandt-Medaille bislang im Rahmen des Neujahrsempfangs der SPD Gelsenkirchen vergeben wurde, mussten Töns, Rudowitz und Ünalgan die Auszeichnung dieses Mal unter Beachtung der AHA-Regeln und an der frischen Luft übergeben.