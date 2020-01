Ab Montag, 27. Januar 2020, wird im Auftrag der Gelsenwasser AG in der Wilhelminenstraße, in Höhe der Küppersbusch Straße die vorhandene Wasserleitung erneuert.

Anschließend wird das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen, die Fahrbahndecke in diesem Bereich sanieren.

Der Verkehr wird während der Bauarbeiten einspurig am Baufeld vorbeigeführt.

Zur Regelung des Verkehrs wird der Einmündungsbereich Küppersbusch Straße/ Wilhelminenstraße mit einer Baustellenampel signalisiert, so dass alle Fahrbeziehungen aufrechterhalten werden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.