Das Wetter scheint in diesen Tagen wie gemacht für den ersten Wocheneinkauf mit den neuen E-Lastenrädern, die die drei Partner Bogestra, Stadt Gelsenkirchen und sigo seit kurzem zum Ausleihen anbieten.

Platz genug bietet die geräumige Transportbox vor dem Lenker auf jeden Fall. Sie kann mit bis zu 60 Kilogramm beladen werden, um Großeinkäufe zu transportieren oder Kinder aus der Kita abzuholen

Zu finden sind die ersten zwei E-Lastenräder in einer Station vor dem Rathaus in Buer am Eingang Urnenfeldstraße. Weitere Stationen – insbesondere in Wohnquartieren – werden zeitnah folgen. Die reinen Lastenradstationen werden immer mit zwei Rädern bestückt sein, die induktiv in der Station geladen werden. Gewartet werden die 2,50 Meter langen und rund 60 Zentimeter breiten Räder von der Bogestra, den kontaktlosen Kundensupport übernimmt sigo. Für die Station wird kein Starkstromanschluss, sondern lediglich ein 230 Volt-Anschluss benötigt.

Ausleihvorgang ganz einfach gemacht

Ausgeliehen werden können die Räder mit Hilfe der sigo-App. Bei der ersten Anmeldung wird zunächst eine einmalige Registrierungsgebühr von 9,90 Euro berechnet, die erste halbe Stunde kostet 1,50 Euro, jede weitere halbe Stunde 1Euro. Wer schnell ist, gibt earlybird bei der Registrierung ein und spart sich die Gebühr von 9,90 Euro.

Die Räder werden per QR-Code über die App ent- und verriegelt. Nach Ende der Fahrt reicht es, das E-Lastenrad wieder in die Station zu stellen. Der Ausleihvorgang wird sofort beendet und der Ladevorgang gestartet.

Die E-Lastenräder sind eine Eigenentwicklung der Firma sigo und verfügen über modernste Technik, etwa kräftige Vier-Kolben-Scheibenbremsen, eine stufenlose Enviolo-Nabenschaltung oder einen wartungsarmen Riemenantrieb. Sattel- und Lenkerhöhe kann jeder Nutzer nach Wunsch einstellen. Sie beschleunigen dank leistungsstarkem E-Bike Motor bis auf 25 km/h.

Der leistungsstarke Akku sorgt bei jeder Witterung und Temperatur dafür, dass der Motor mit ausreichend Energie versorgt ist. Je nach Beladung und Fahrweise können dadurch Strecken bis zu 50 Kilometer erreicht werden bis das Rad wieder geladen werden muss. Wie weit die Fahrt genau gehen kann, hängt davon ab, wie voll das Rad beladen, wie hügelig die Strecke und wie hoch die Außentemperatur ist.

Reichweite ermöglicht bis zu 50 Kilometer

Mehr Informationen zum Thema (E-)Mobilität in Gelsenkirchen findet man auf der Homepage der Stadt: www.gelsenkirchen.de/zukunftmobilitaet.