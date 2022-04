Auf der Bochumer Straße werden Kanalbauarbeiten ausgeführt. Daher fahren ab Montag, 11. April (Betriebsbeginn), bis Freitag, 22. April, (Betriebsende) zwischen den Haltestellen Ückendorfer Platz und Rheinelbestraße Busse statt Bahnen.

Gelsenkirchen. Die Starthaltestelle des Ersatzverkehrs am Ückendorfer Platz befindet sich am gegenüberliegenden Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bochum. Die Starthaltestelle an der Rheinelbestraße ist die gleichnamige Bushaltestelle in Fahrtrichtung Bochum. Für den Umstieg in die Straßenbahn in Richtung Buer an der Rheinelbestraße wird der Bahnsteig der Linie 302 in Fahrtrichtung Bochum genutzt.

Zusätzlich wird für Fahrgäste mit dem Fahrtziel Gelsenkirchen Hauptbahnhof die Bushaltestelle Neustadtplatz bedient. In Fahrtrichtung Ückendorfer Platz wird die Haltstelle Wissenschaftspark an die Munscheidstraße verlegt. Alle weiteren Haltestellen zwischen Rheinelbestraße und Ückendorfer Platz werden vom Ersatzverkehr wie gewohnt angefahren.

Fahrplan und Abfahrtszeiten ändern sich

Weil die Ersatzbusse andere Fahrzeiten haben als üblicherweise die Straßenbahnen, ändert sich der Fahrplan und die Abfahrtszeiten. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, der BOGESTRA-App, abgerufen werden. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das ServiceTelefon unter Tel. 01806/50 40 30 (20 Cent / Verbindung aus allen deutschen Netzen) angerufen werden.