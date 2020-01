Weiterbildung und lebenslanges Lernen – kaum eine Institution steht so sehr für diese Begriffe wie die Volkshochschule (VHS). Wie wichtig eine breit aufgestellte Volkshochschule für die Stadtgesellschaft ist, verdeutlicht die stellvertretende VHS-Direktorin Brigitte Schneider bei der Vorstellung des VHS-Programms zum 1. Semester 2020.

„Um sich in der heutigen Gesellschaft persönlich und beruflich entwickeln zu können, sind Bildung und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen essentiell. Daher gestalten wir unser Programm bewusst sehr breit gefächert, so dass sich für möglichst alle Bedürfnisse und Interessen entsprechende Angebote finden. Gleichzeitig sind wir nicht nur darauf bedacht, aktuelle Themen und Diskussionen aufzugreifen, sondern die Veranstaltungen allen Menschen zugänglich zu machen.“

Inhaltlich bietet die VHS im 1. Semester 2020 neben vielen bewährten Kursen und Veranstaltungen wieder einige neue Programmpunkte an. So wird im Programmbereich „Gesundheit und Umwelt“ das Thema Nachhaltigkeit im Alltag mit Kursen zu Upcycling, Abfallvermeidung im Alltag oder nachhaltigem Konsum von Mode intensiviert. Auch eine Reihe der bewährten „WebVorträge“ beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit in der Architektur.

Im Bereich „Politik und Gesellschaft“ thematisieren die „WebVorträge“ – diesmal in englischer Sprache – die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Ein Vortrag zum Thema „Die vielen Gesichter des Darknets“ beschäftigt sich mit der digitalen Unterwelt. Weitere Schwerpunkte sind außerdem eine Ausstellung zum Thema Menschenrechte und die Betriebsbesichtigungen zum Thema „Mobilität und Verkehr“.

Der Programmbereich „Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten“ setzt seine im vergangenen Semester begonnenen Kooperationen mit Gelsenkirchener Kulturinstitutionen unter dem Titel „Kultur vor Ort“ fort. Aus Anlass des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven führt außerdem eine Tagesexkursion nach Bonn in die Jubiläumsaustellung der Bundeskunsthalle. Ein weiterer Abend stellt das afroamerikanische Erbe der USA in Roman und Film in den Fokus.

Die Integrationskurse und Kurse für Deutsch als Fremdsprache sind weiterhin ebenso stark nachgefragt wie das Segment Fremdsprachen, das wieder ein breit gefächertes Kursspektrum von Arabisch bis Türkisch in unterschiedlichen Sprachniveaus anbietet.

Auch für die berufliche Weiterbildung ist die Volkshochschule ein wichtiger Ansprechpartner. Neu im Programm ist hier eine mehrmonatige Ausbildung zum Mediator. Neben den PC-, EDV- und Existenzgründungskursen, die zum ständigen Portfolio ebenso gehören wie Kommunikations- und Fotografie-Seminare werden Bildungsurlaube zur Webseitenerstellung und Suchmaschinenoptimierung angeboten, die für Existenzgründer und kleine Unternehmen relevant sein können.

Im Programbereich „Grundbildung und Schulabschlüsse“ können wieder verschiedene Lehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 oder 10 A sowie der Fachoberschulreife besucht werden, ebenso sind Kurse zur Grundbildung für Erwachsene, die ihre Lese- und Schreibkenntnisse verbessern wollen, im Angebot.

Semesterstart istam 10. Februar

Das 1. Semester 2020 der Volkshochschule Gelsenkirchen beginnt am 10. Februar, Anmeldungen sind unter Telefon 169-2508 von 9 bis 11.30 Uhr oder www.vhs-gelsenkirchen.de möglich.

Das Programmheft mit allen Kursangeboten liegt im Stadtgebiet aus und ist ebenfalls im Internet zu finden.