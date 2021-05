Rund um das aufstrebende Quartier Bochumer Straße siedeln sich immer mehr Unternehmen, Kreative und Startups an, die den Stadtteil aktiv entwickeln. Manche von ihnen etwas „versteckt“ in den vielen Hinterhöfen, die mit dem Charme der Vergangenheit ungeahnte Potenziale für Gegenwart und Zukunft bieten.

In der Bochumer Straße 158-160 zum Beispiel findet man einen dieser „Hidden Champions“ – und der hat sogar weltweite Strahlkraft. Unter dem Namen Kingston Custom sitzt einer der international anerkanntesten Motorrad-Designer seit fast zwei Jahren mitten in Ückendorf. In einer zur stylishen Werkstatt sanierten, über 100 Jahre alten Schmiede im Hinterhof des Hauses fertigt Ex-Motorradrennfahrer Dirk Oehlerking einzigartige, individuell personalisierte Bikes und liefert sie an prominente Kundschaft in aller Welt.

Die Ansiedlung von Oehlerkings Werkstatt wurde unterstützt von der Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen. Gemeinsam mit seiner Frau, der Galeristin und Innenausstatterin Christel Pafferath, übernahm er eine komplette Immobilie an der Bochumer Straße. Das Paar sanierte sie nach seinen Vorstellungen zur Arbeitsstätte für beide.

Das Quartier Bochumer Straße bietet noch weitere solcher Hinterhofschätze für Ansiedlungen von kreativen Werkstätten, Ateliers, Gastronomien oder Büros. So zum Beispiel aktuell im ansehnlichen Altbau in der Bochumer Straße 89, direkt gegenüber dem Wissenschaftspark. Dort stehen ein 60 Quadratmeter großes Ladenlokal und eine 100 Quadratmeter große alte Schreinerei im Hinterhof nach der Sanierung zur Vermietung.

Interessenten können sich bei der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen – Susanne Becker, Telefon 169 3797, susanne.becker@gelsenkirchen.de – zur Beratung und Vermittlung melden.