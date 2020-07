Allen Navigationsgeräten und Smartphones zum Trotz wird sie immer noch stark nachgefragt: die gedruckte Gelsenkirchener Stadtkarte. Nun ist sie in einer aktualisierten Ausgabe mit allen neuen Straßen im Stadtgebiet erschienen.

Die Karte im Maßstab von 1:15.000 kostet fünf Euro und ist in der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus sowie in vielen Buchhandlungen erhältlich. Zur Karte gehört auch ein Straßenverzeichnis.

Wer das Kartenset bei der Stadt- und Touristinfo erwirbt, bekommt die Gelsenkirchener Freizeitkarte gleich kostenlos dazu. Die passt mit ihrem handlichen Format in jede Jackentasche und stellt 34 ausgewählte Freizeitorte der Stadt vor. Wer gerne Fahrrad fährt, kann auch noch die Karte „Unterwegs mit dem Rad“ mitnehmen. Sie ist ebenfalls kostenlos und enthält acht Tourenvorschläge in und rund um Gelsenkirchen.

Die Öffnungszeiten der Stadt- und Touristinfo werden derzeit noch von montags bis freitags auf 9 bis 16 Uhr beschränkt. Aktuelle Infos und Freizeittipps gibt es rund um die Uhr unter www.gelsenkirchen.de.