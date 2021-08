Das Schloss Klink ist ein Herrenhaus in Klink im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich unweit der Bundesstraße 192 auf der Landenge zwischen der Müritz und dem Kölpinsee.

Das alte Gutshaus wurde 1897 abgerissen und nach Plänen der Architekten Grisebach und Dinklage aus Berlin entstand das Schloss im Stil der Neorenaissance. Vorbild waren die Schlösser der Loire in Frankreich.

Heute befindet sich im Schloss ein Hotel.

Quelle: Wikipedia

