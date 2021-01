Niederlage zum Auftakt in die Rückrunde: Gegen Bayern München unterlag der FC Schalke 04 am Sonntag (24.1.) in der VELTINS-Arena mit 0:4. Die Treffer für den Tabellenführer erzielten Thomas Müller (33., 88.) Robert Lewandowski (54.) und Dabid Alaba (90.). Fotos: FC Schalke 04