1:1 – S04 mit engagierter Leistung gegen Leverkusen

Trotz zahlreicher Ausfälle hat der FC Schalke 04 am Sonntag (14.6.) einen Punkt gegen Bayer Leverkusen erkämpft. Daniel Caligiuri schoss die Knappen in der VELTINS-Arena in der 51. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung. Der Treffer zum 1:1-Endstand fiel durch ein unglückliches Eigentor von Juan Miranda, der in höchster Not gegen Paulinho noch klären wollte (81.). Fotos: FC Schalke 04