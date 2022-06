BORA - hansgrohe mit Aleksandr Vlasov in der Kapitänsrolle zur Tour de France

Ein Grand Départ in Skandinavien, das Kopfsteinpflaster von Roubaix, die Pässe der Alpen und Pyrenäen - am kommenden Freitag beginnt in Kopenhagen die 109. Austragung der Tour de France. Bereits zum neunten Mal steht eine Mannschaft von Ralph Denk am Start der prestigeträchtigsten Rundfahrt des Jahres. Beflügelt vom Erfolg der letzten Wochen reist BORA - hansgrohe hoch motiviert und mit dem klaren Ziel in der Gesamtwertung mitzumischen nach Dänemark.

Mit Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Nils Politt, Felix Großschartner, Patrick Konrad, Marco Haller und Danny van Poppel steht das Team aus Raubling mit einer schlagkräftigen Mannschaft am Start der Tour.

„Es war definitiv keine leichte Entscheidung, wir haben aktuell ein wirklich starkes Team und hätten leicht zehn oder mehr Fahrer nominieren können. Jene acht Fahrer die jetzt zur Tour fahren haben dies mehr als verdient! Alle befinden sich in sehr guter Form und haben im Laufe der Saison starke Leistungen gezeigt. Wir konnten in diesem Jahr bei einigen Rundfahrten glänzen und entwickeln uns mehr und mehr zu einer Mannschaft, die in der Gesamtwertung ganz oben stehen kann. Dieser Tour-Kader ist ganz klar auf unsere Ambitionen in der Gesamtwertung ausgerichtet, zugleich wollen wir aber ein aktives Rennen fahren und je nach Situation auch Etappenerfolge einfahren. Aleksandr Vlasov ist unser Kapitän für die Rundfahrt, mit Felix Großschartner haben wir einen Mann für die Berge und das Zeitfahren und mit Patrick Konrad ebenfalls einen Kletterer, der aber auch schon bewiesen hat, dass er als Solist Etappen gewinnen kann. Danny van Poppel ist nicht nur endschnell, er kann eine Mannschaft leiten und speziell in der Nervosität einer ersten Woche den Überblick behalten. Nils Politt ist ein Spezialist fürs Kopfsteinpflaster, ein Fahrer, der sich zu 100% in den Dienst der Mannschaft stellen und zugleich auf die Jagd nach Etappensiegen gehen kann. Lennard Kämna sehen wir in einer ähnlichen Rolle wie beim Giro, seine Kletterkünste und seine Renninteligenz sind von enormer Wichtigkeit für die Mannschaft. Max Schachmann hatte ein nicht ganz einfaches Frühjahr, kam aber bei der Tour de Suisse in bestechender Form zurück. Marco Haller als Road Captain ein wichtiger Charakter und mit seinem starken Sprint auch ein Kandidat für Etappensiege.“ Rolf Aldag, Sport Direktor



„Wir hatten in den letzten Jahren drei top-ten Ergebnisse bei der Tour, jetzt streben in Richtung Podium. Klar ist das ein hochgesteckt Ziel, wenn ich mir aber die Leistungen von Aleksandr Vlasov in dieser Saison anschaue, dann ist es kein unrealistisches Ziel für uns. Wir haben ein starkes Team und er wird in jedem Terrain und auf jeder Etappe die bestmögliche Unterstützung erhalten. Insgesamt wollen wir eine offensive Tour fahren, das Rennen aktiv gestalten und neben dem Fokus auf die Gesamtwertung vielleicht auch noch eine Etappe für uns entscheiden. Sollten wir diese Ziele erreichen, wäre ich am Ende auf der Champs-Élysées ein sehr glücklicher Teamchef.“ Ralph Denk, Team Manager